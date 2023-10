250 Euro Kindergeld Zuschuss für Oktober: Das sind die Auszahlungstermine

Lesedauer 2 Minuten

Häufig erhalten wir die Frage: “Wann wird das Kindergeld im Oktober 2023 ausgezahlt?” Um Klarheit zu schaffen, geben wir hier einen Überblick über den Auszahlungszeitraum. Denn die Auszahlungstermine sind unterschiedlich und daher nicht für alle Familien gleich. Wenn eine Familie Bürgergeld bezieht, wird das Kindergeld angerechnet.

Auszahlung des Kindergeldes abhängig von einer speziellen Nummer

Die Auszahlung des Kindergeldes ist abhängig von der einzigartigen Nummer, die jedem Empfänger zugewiesen wird.

Ein konkretes Beispiel: Wenn deine individuelle Kindergeldnummer xxxFKxxxxx7 lautet, gibt die Endziffer 7 den Tag an, an dem das Geld auf deinem Konto landen wird. In diesem besonderen Fall solltest du dich am 18. September über eine erfolgreiche Überweisung freuen können!

Am 5. Oktober 2023 wurden die Überweisungen in Gang gesetzt und wir möchten Ihnen nun einen detaillierten Einblick verschaffen: Zum Startzeitpunkt der Transaktionen am genannten Datum geben wir Ihnen hiermit eine umfassende Übersicht:

Kindergeld: Endziffer Auszahlungstag Kindergeld-Endziffer: 0 5. Oktober Kindergeld-Endziffer: 1 6. Oktober Kindergeld-Endziffer: 2 9. Oktober Kindergeld-Endziffer: 3 11. Oktober Kindergeld-Endziffer: 4 12. Oktober Kindergeld-Endziffer: 5 13. Oktober Kindergeld-Endziffer: 6 17. Oktober Kindergeld-Endziffer: 7 18. Oktober Kindergeld-Endziffer: 8 19. Oktober Kindergeld-Endziffer: 9 20. Oktober

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Auszahlung des Kindergeldes im November

Und im November? Im bevorstehenden Monat November startet am 6. November erneut eine Auszahlung für alle mit der Endziffer Null an.

Wer ist berechtigt, Kindergeld zu erhalten?

Sie können als Eltern Kindergeld beantragen, wenn Sie in Deutschland leben, die deutsche Staatsbürgerschaft haben (oder die eines EU-Staates, Islands, Norwegens, Liechtensteins oder der Schweiz), wenn Sie das Kindergeld für ein leibliches, neugeborenes Kind beanspruchen, dieses bei Ihnen im Haushalt lebt, keine ähnlichen Ansprüche auf Kindergeld im Ausland bestehen, Sie nicht im Ausland einer Erwerbstätigkeit nachgehen und nicht für einen ausländischen Arbeitgeber in Deutschland arbeiten.

Nur ein Elternteil bezieht Kindergeld

Zwar sind beide Elternteile anspruchsberechtigt, aber nur ein Elternteil bezieht es letztlich. Die Eltern müssen sich also einigen, über wen von beiden das Kindergeld läuft. Komplikationen können sich bei zerrütteten Beziehungen, Trennung oder Scheidung der Eltern ergeben. Im Ernstfall entscheiden hier die Familiengerichte.

Auch eine dritte Person kann den Anspruch erheben, falls das Kind bei dieser und nicht bei den Eltern aufwächst. Auch hier klärt dies möglicherweise das Familiengericht.

Wann erhalten die Kinder selbst das Kindergeld?

Gewöhnlich einigen sich die Eltern untereinander, wer das Kindergeld bekommt. Waisenkinder und Kinder, die nicht wissen, wo ihre Eltern leben oder keinen Kontakt zu ihnen haben, können das Kindergeld selbst erhalten. Verletzen Eltern ihre Unterhaltspflicht, dann können Kinder auch einen Abzweigungsantrag stellen, um das ihnen zustehende Geld zur Verfügung zu haben.

Was bedeutet das für das Kindergeld bei Bürgergeld der Eltern?

Generell darf laut Bundesverfassungsgericht das Kindergeld auf das Bürgergeld angerechnet werden. Dies gilt aber nur, wenn die Kinder mit den Eltern zusammen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Dann wird es als Einkommen betrachtet. Leben die Kinder nicht mehr im Haushalt und gehören also nicht zur Bedarfsgemeinschaft, ist es möglich, dass das Kindergeld weitergezahlt wird. Es muss dann aber jeweils unverzüglich an das Kind weitergeleitet werden. Verzögern die Eltern diese Weiterleitung, dann werden möglicherweise Leistungen des Bürgergeldes gekürzt.

Was passiert, wenn das Kindergeld erhöht wird?

Wenn das Kindergeld erhöht wird, gehen die Familien leer aus, die Bürgergeld beziehen. Kinder und Eltern werden von allen Kindergeld-Erhöhungen faktisch ausgeschlossen. Der erhöhte Kindergeld-Betrag wird vom Jobcenter voll angerechnet und entsprechend weniger Leistungen werden gezahlt.